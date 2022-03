Ucraina: Avezzano, dal 3 marzo la Settimana di preghiera per la pace con “staffetta” nelle foranie

Accogliendo l’invito di Papa Francesco a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno e di preghiera per la pace, nella diocesi di Avezzano prenderà il via il prossimo 3 marzo la Settimana di preghiera per la pace. Su indicazione del Tavolo della pace, ognuna delle sette foranie della diocesi dei Marsi verrà coinvolta lungo la settimana: “La preghiera – viene spiegato – sarà così continua, generando una simbolica staffetta di pace”. Si partirà il 3 marzo dalla forania di Trasacco, per proseguire con quelle di Pescina, Celano, Avezzano, Magliano, Carsoli e concludere con la forania di Tagliacozzo dove, presso il monastero dei Santi Cosma e Damiano, il 10 marzo alle 18.30 verrà recitata la preghiera del vespro aperta a tutti i fedeli della diocesi. La proposta è che, nel giorno dedicato alla preghiera per la pace, in ogni singola zona pastorale, tutte le chiese parrocchiali della forania restino aperte dal mattino alla sera, per la preghiera per la pace. “La comunità ortodossa e la comunità metodista – si legge nel comunicato della Tavola della pace – pregheranno con noi nella settimana diocesana di preghiera per la pace. In questi giorni proporremo questa iniziativa alle sorelle e i fratelli di altre confessioni cristiane e di altre fedi presenti nel territorio, chiedendo loro di unirsi a noi – ciascuno secondo le proprie modalità e identità – nella riflessione e nell’invocazione orante”.