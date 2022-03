Cultura: domani incontro on line su “Centralità della persona? Questioni di ontologia, antropologia, etica e diritto”

“Centralità della persona? Questioni di ontologia, antropologia, etica e diritto” è il tema al centro del webinar che si terrà giovedì 3 marzo, dalle ore 14.30 alle 18, promosso dal dipartimento di Scienze umane dell’Università degli studi “Guglielmo Marconi” in collaborazione con “Persona al centro. Associazione per la filosofia della persona”, l’Università degli studi di Teramo, il Cespec (Centro studi sul pensiero contemporaneo) e la Fondazione Luigi Stefanini. I lavori saranno aperti da Tommaso Valentini, direttore del dipartimento di Scienze umane dell’Università “Guglielmo Marconi”, e da Andrea Gentile, preside della facoltà di Lettere dello stesso ateneo. Seguiranno le relazioni di Vittorio Possenti, presidente di “Persona al centro; Giovanni Franchi (Università di Teramo); Angela Michelis, presidente Cespec; Vinicio Busacchi (Università di Cagliari); e Damiano Bondi (Università di Urbino “Carlo Bo”). L’incontro – trasmesso in diretta streaming su zoom (https://bit.ly/3v9CmHp) – sarà anche l’occasione per presentare “Persona centralità e prospettive” (ed. Mimesis), il nuovo volume dell’associazione “Persona al centro” curato da Claudio Ciancio, Giuseppe Goisis, Vittorio Possenti e Francesco Totaro. Il libro, spiega un comunicato, “che integra 20 contributi di studiosi italiani di indirizzo personalistico, affronta tematiche in cui la persona è centrale nell’incessante controversia sull’humanum tipica della nostra epoca”.