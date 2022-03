Quaresima: Vaticano, dal 4 marzo la Via Crucis nella basilica di San Pietro

Durante il tempo di Quaresima ormai prossimo, alle ore 16 di ciascun venerdì, avrà luogo nella basilica di San Pietro la pia pratica della Via Crucis. Ne dà notizia il card. Mauro Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro. La prima Via Crucis è in programma venerdì prossimo, 4 marzo. Quest’anno nel transetto e lungo la navata della basilica saranno collocati, temporaneamente, dei quadri pittorici della “Passione di Cristo”, opera realizzata dall’artista italiano Gaetano Previati (Ferrara 1852 – Lavagna 1920). È la prima volta – si legge in una nota – che la Via Crucis dell’artista ferrarese, datata 1902, viene esposta alla devozione popolare all’interno di un edificio sacro. Grazie a un accurato e attento restauro realizzato dai Musei Vaticani, sono state riportate alla luce le immagini e i vividi colori con cui è “raccontato al vivo Cristo Gesù crocifisso” (Gal 3, 1). La collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e i Musei Vaticani ha reso possibile la collocazione in basilica delle quattordici stazioni con le scene della Via dolorosa, che si potranno venerare dal 4 marzo fino al 20 aprile.