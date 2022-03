Ucraina: Schinas (Commissione), ai rifugiati assistenza medica e scuola per i ragazzi

“Con un’iniziativa storica senza precedenti, la Commissione propone oggi di concedere una protezione immediata nell’Ue a coloro che fuggono dall’Ucraina”. Margaritis Schinas, vicepresidente dell’esecutivo di Bruxelles, specifica alcuni elementi della proposta odierna volta ad attivare la direttiva sulla protezione temporanea per dare assistenza a chi fugge dal Paese aggredito dalla Russia. “A tutti coloro che fuggono dalla guerra sarà garantito uno status sicuro e l’accesso alla scuola, all’assistenza medica e al lavoro. Al tempo stesso ci stiamo adoperando per agevolare l’attraversamento delle frontiere per le persone e i loro animali domestici, pur garantendo i controlli di sicurezza necessari”. Schinas aggiunge: “Stiamo vivendo un momento difficilissimo, ma l’Unione europea e ogni singolo Stato membro stanno dimostrando al di là di ogni dubbio di essere pronti ad assumersi le proprie responsabilità e a essere solidali con l’Ucraina”.