Quaresima: Acireale, “Artisti per Dio #concreandopergesú” in collaborazione con Ucs diocesano realizzano l’eBook “Chi è Costui?”

(Foto: diocesi di Acireale)

Si chiama “Chi è Costui?” ed è un eBook gratuito per la meditazione del tempo di Quaresima. È’ un sussidio digitale collegato ad un breve video realizzato dagli “Artisti per Dio #concreandopergesú” in collaborazione con l’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Acireale, guidato da don Arturo Grasso.

Dopo la prima esperienza nel periodo di Avvento, da oggi, Mercoledì delle Ceneri, fino al 17 aprile, giorno di Pasqua, passando per tutte le 5 domeniche di Quaresima, ogni giorno sarà possibile meditare sul brano del Vangelo per mezzo di un’opera d’arte sui canali social del gruppo e che saranno condivisi anche dai social della diocesi di Acireale (Facebook, Instagram, Tik Tok, Telegram).

In questa occasione, spiega una nota della diocesi di Acireale, “rispetto alla versione natalizia, ogni opera d’arte sarà ‘concreata’ (realizzata per/con/in Dio) non da un solo artista ma da un piccolo gruppo di loro mettendo insieme così diverse discipline artistiche”.

L’eBook del cammino di quaresima ideato dagli Artisti per Dio è scaricabile gratuitamente.

Inoltre, il Venerdì Santo, il 15 aprile, alle 15, ci sarà la “Via Crucis degli Artisti”, un video realizzato per poter pregare insieme agli artisti. Tra di loro ci sono artisti come il gruppo dei Kantiere Kairòs, ospiti dello scorso “Sanremo Cristian Music”, l’associazione di danza sacra “Holy Dance” di suor Anna Nobili e il pittore della Divina Misericordia, Dawid Kownacki.

Gli “Artisti per Dio #concreandopergesú”, viene sottolineato nella nota, “sono un gruppo di 45 artisti provenienti da tutte le regioni d’Italia; uniscono l’arte alla fede in Dio e utilizzano i loro carismi artistici per manifestare la bellezza del Signore. L’arte è un mezzo efficace per testimoniare Cristo e il Vangelo; è una vocazione essere un Artista per Dio”.