Quaresima: mons. Fumagalli (Viterbo), “non stanchiamoci di pregare, estirpare il male, di chiedere perdono, di fare il bene”

(Foto: diocesi di Viterbo)

“La Quaresima che oggi iniziamo con l’austero rito delle Ceneri è tempo di grazia (kairos), tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto”. Lo scrive mons. Lino Fumagalli, vescovo di Viterbo, in un messaggio per Quaresima.

Il presule evidenzia: “La Quaresima ci invita alla conversione personale, a cambiare mentalità così che la vita abbia la sua verità e bellezza non tanto nell’avere, quanto nel donare, non tanto nell’accumulare, quanto nel seminare il bene e nel condividere”; “all’ascolto della Parola di Dio che ci rende docili al suo agire e rende feconda la nostra vita”; “ad essere collaboratori di Dio facendo buon uso del tempo presente, per seminare anche noi operando il bene”; “a riporre la nostra speranza nel Signore”.

In concreto, “la Quaresima è tempo di grazia e dice a ciascuno di noi”. Di qui l’invito: “Non stanchiamoci di pregare: abbiamo bisogno di pregare, perché abbiamo bisogno di Dio, del suo Amore, della sua vicinanza, del suo aiuto. Nessuno si salva da solo, ma soprattutto nessuno si salva senza Dio! Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita, non stanchiamoci di chiedere perdono nel sacramento della penitenza e della riconciliazione. Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il prossimo. In particolare, approfittiamo di questo tempo di grazia per prenderci cura di chi ci è vicino, di farci prossimi a quei fratelli e sorelle che sono feriti sulla strada della vita”.

E ancora: “Poniamoci in ascolto, in questo periodo di Quaresima, delle voci che risuonano dentro di noi e nei nostri fratelli; un ascolto empatico che ci fa entrare in comunione con ogni fratello e apre alla condivisione. Poniamoci in ascolto dello Spirito Santo che rende anche questo nostro tempo, un tempo opportuno: consideriamo la storia presente nell’ottica dell’amore, solo coì possiamo accogliere il presente e cambiarlo in meglio”.

Il presule conclude: “La Vergine Maria, donna dell’ascolto e della speranza, ci accompagni in questo tempo di grazia perché porti frutti di conversione per noi e per la nostra Chiesa”.

Questa sera presso la cattedrale di Viterbo, mons. Fumagalli presiederà, alle ore 21, la celebrazione eucaristica con imposizione delle Ceneri sul capo dei fedeli che iniziano il cammino quaresimale. Il vescovo, in questa giornata penitenziale, in sintonia con Papa Francesco esorta i fedeli all’osservanza della preghiera e digiuno per la pace in Ucraina. La celebrazione eucaristica sarà preceduta dalla recita del rosario (alle ore 20.30) che verrà trasmessa sempre dalla cattedrale di Viterbo in diretta su Radio Maria.