Ucraina: Urbino, venerdì la diocesi promuove una fiaccolata per la pace

“In questa situazione drammatica di guerra vogliamo far sentire il nostro appello per la pace con una fiaccolata che vedrà uniti i ragazzi della Pastorale giovanile diocesana e quelli della Fuci”. Lo si legge in una nota della diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. L’iniziativa si terrà venerdì 4 marzo, partendo alle ore 20.30 dal piazzale di Borgo mercatale di Urbino, per poi continuare fino alla Piazza della Repubblica “dove accenderemo assieme le fiaccole”. Infine, “la fiaccolata continuerà verso la cattedrale per una preghiera personale”.

“Vi aspettiamo per condividere assieme questa preghiera per chiedere la pace nel mondo”, conclude la nota.