Pnrr e salute: Università Cattolica Roma, al via un ciclo di seminari Altems. Si parte venerdì con Walter Ricciardi

Si chiama “Missione 6” ed è la parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dedicata alle riforme e agli investimenti per “potenziare la capacità di prevenzione e cura del sistema sanitario nazionale a beneficio di tutti i cittadini, garantendo un accesso equo e capillare alle cure e promuovere l’utilizzo di tecnologie innovative nella medicina”. A questi temi, fondamentali per la riorganizzazione del sistema sanitario italiano nel futuro periodo di post pandemia, è dedicato il ciclo di seminari dal titolo “Pnrr-M6 Salute: una missione possibile?”, promossi dall’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica (Altems) che coinvolgeranno, in dieci incontri con docenti e dottorandi della Facoltà e dell’Altems e protagonisti del mondo della sanità pubblica, gli studenti del Corso di laurea triennale in Economia e gestione dei servizi (profilo Management per la sanità) e del Corso di laurea magistrale in Management dei servizi (profilo Healthcare Management) della Facoltà di Economia nel campus di Roma.

Si parte venerdì 4 marzo, alle 16.30, con una tavola rotonda alla quale parteciperanno Antonella Occhino, preside Facoltà di Economia dell’Università Cattolica, Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di medicina e chirurgia dell’Ateneo e consigliere scientifico del ministro della Salute per l’emergenza da Coronavirus, Americo Cicchetti, ordinario di organizzazione aziendale alla Facoltà di Economia e direttore Altems.

Il ciclo di incontri si snoderà in marzo, aprile e maggio e affronterà i temi delle case e degli ospedali di comunità, della telemedicina, della rete degli Irccs e del parco tecnologico digitale fino alla sicurezza degli ospedali, all’ammodernamento delle infrastrutture, per arrivare al potenziamento della ricerca biomedica e dello sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Gli incontri, tutti programmati nelle giornate del venerdì alle ore 16.30, potranno essere seguiti anche via streaming attraverso il seguente link: https://seminarialtems.eminerva.eu/.