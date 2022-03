Ucraina: Soleterre, “in salvo i 18 bambini oncomalati evacuati ieri sera da Kiev. Oggi hanno raggiunto la Polonia”

“Per 18 bambini oncomalati l’inferno di Kiev è finalmente finito. Dopo una lunga notte di viaggio da Kiev verso Leopoli, dove hanno fatto un assessment medico con il nostro staff del posto, i piccoli pazienti sono adesso con le loro famiglie in Polonia”. Lo annuncia oggi Soleterre. !Mariya, la nostra coordinatrice a Leopoli, li ha accompagnati fino alla frontiera e sta coordinando il loro arrivo nel Paese – chiarisce Soleterre -. È stato un lungo viaggio per i bambini oncomalati: in Polonia raggiungeranno le strutture sanitarie e di accoglienza per potersi riposare e stabilizzarsi”.

La ong lancia un appello: “Questa emergenza richiede l’aiuto di tutti, la tua solidarietà salva vite. Puoi sostenere l’evacuazione, il trasporto e i farmaci negli ospedali attraverso una donazione a questo link“.