Quaresima: Cerignola, da venerdì le “stationes” presiedute da mons. Cacucci

Prenderanno il via venerdì 4 marzo nella diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, le “stationes” quaresimali, appuntamenti che avviano, a livello vicariale, le celebrazioni che accompagnano verso il Triduo Santo. Quest’anno saranno presiedute dall’amministratore apostolico, mons. Francesco Cacucci, e concelebrate dai presbiteri.

Venerdì, alle 19, nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi a Cerignola, si ritroveranno le comunità delle chiese del centro cittadino; l’11 marzo, nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara Vergine e Martire, alle 19, si incontreranno i fedeli delle chiese periferiche della città. Per venerdì 18 marzo, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria Addolorata, è fissato l’appuntamento per le parrocchie legate al territorio dei cinque Reali Siti: con Orta Nova, i centri di Stornara, Stornarella, Carapelle e Ordona.

Ad Ascoli Satriano la “statio” si svolgerà il 1° aprile, nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria (concattedrale), a partire dalle 19, con il coinvolgimento delle comunità di Candela e Rocchetta Sant’Antonio.