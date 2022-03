Ucraina: Nocera Inferiore-Sarno, sabato il vescovo presiede messa per la pace. Mons. Giudice, “disarmiamo i nostri cuori”

Il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, sabato 5 marzo, alle ore 18, presiederà una santa messa per la pace in Ucraina. La celebrazione si terrà nella cattedrale di San Prisco a Nocera Inferiore. Insieme al pastore della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno ci sarà don Igor Stus, cappellano degli ucraini-cattolici di rito bizantino.

La celebrazione vedrà la partecipazione della comunità ucraina residente in diocesi e quella di quanti vorranno unirsi in preghiera per chiedere la pace. Il vescovo ieri ha inviato un messaggio per la pace nel quale ha scritto: “Diventiamo credibili artigiani di pace, costruendola prima dentro di noi e intorno a noi, cominciando a disarmare i nostri cuori. Affianchiamo in tutti i modi, con manifestazioni coraggiose e pacifiche, non emotive, il popolo ucraino, che lotta per la libertà e la democrazia, e impariamo la lezione dalla dignità di questo popolo”.

L’invasione russa dell’Ucraina ha suscitato angoscia e dolore, oltre che la più ferma condanna della Chiesa risuonata ancora una volta a gran voce nelle parole di Papa Francesco e nella reazione delle comunità parrocchiali.

Molte hanno aderito all’appello del Santo Padre e stanno pregando perché alla popolazione dell’Ucraina siano risparmiate ulteriori violenze, adoperandosi in iniziative e raccolte di beni e farmaci per sostenere come possono i rifugiati e gli sfollati. Anche le parrocchie della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno si sono unite in preghiera per la pace in Ucraina.