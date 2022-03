Libri: Viterbo, sabato si presenta “23 cardinali commentano il Catechismo della Chiesa cattolica”, alla presenza di Bagnasco e Monterisi e in video di mons. Pizzaballa

(Foto M. Italiano)

Partirà da Viterbo, il 5 marzo prossimo (ore 16, presso il Palazzo dei Papi), il percorso “La fede cattolica e il Catechismo”, serie di eventi per presentare il libro “23 cardinali commentano il Catechismo della Chiesa cattolica”, curato da Marco Italiano (Tau Editrice). L’evento è promosso dalla Associazione Res Magnae e dalla Fondazione Giovanni Paolo II in collaborazione con la diocesi di Viterbo e il Club Serra della città laziale che ha accolto l’invito del vescovo, mons. Lino Fumagalli, per l’organizzazione dell’evento. “Il Serra – spiega Beatrice Valiserra Pazzaglia, vice presidente Serra Club Viterbo e responsabile per le comunicazioni – è un movimento internazionale laicale al servizio della Chiesa Cattolica che rappresenta una presenza attiva sul territorio della diocesi di appartenenza, sostiene le vocazioni, propone la diffusione della cultura cristiana”. Sono stati invitate tutte le associazioni, le delegazioni degli Ordini, i Club Service e gli altri Club, oltre alle autorità religiose, le istituzioni civili e militari e i rappresentanti della società civile. A Viterbo saranno presenti il card. Angelo Bagnasco e il card. Francesco Monterisi, il vescovo Fumagalli e in video il patriarca latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa. “Inizia con Viterbo – dichiara al Sir Marco Italiano – un viaggio itinerante per raccontare l’importanza del Catechismo per i cattolici ed i valori che esso può esprimere anche per i non cattolici. La fede va trasmessa e vissuta in questa nostra società ed il Catechismo ne è uno strumento”. La presentazione sarà anche in diretta streaming sui canali YouTube e Fb della diocesi laziale.

Al volume hanno partecipato, curando ciascuno un tema specifico, i seguenti cardinali: Ennio Antonelli, Angelo Bagnasco, Ricardo Blázquez Perez, Domenico Calcagno, Angelo Comastri, Paul Josef Cordes, Angelo De Donatis, Salvatore De Giorgi, Kevin Joseph Farrell, Zenon Grocholewski, Edoardo Menichelli, Francesco Monterisi, Gerhard Ludwig Müller, Carlos Osoro Sierra, Mauro Piacenza, Béchara Boutros Rai, Giovanni Battista Re, Franc Rodé, Leonardo Sandri, Robert Sarah, Angelo Scola, Jean-Louis Tauran, Peter Kodwo Appiah Turkson.