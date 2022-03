Terzo settore: Forum, un incontro sul rapporto con la pubblica amministrazione e le novità dei prossimi mesi

Costruire rapporti di collaborazione sani tra enti pubblici e organizzazioni del Terzo settore è una delle grandi sfide cui sono chiamati gli enti nei prossimi mesi. La crisi economica e sociale innescata dalla pandemia ha accelerato l’emersione di nuovi bisogni e diritti negati e, di conseguenza, richiede risposte sempre più efficaci. Per favorire il processo di informazione, Cantiere terzo settore, il progetto di comunicazione sulla normativa per il non profit realizzato da Csvnet e Forum nazionale del Terzo settore ha curato una guida dal titolo “Il rapporto tra pubblica amministrazione e Terzo settore” scaricabile gratuitamente dal sito www.cantiereterzosettore.it (sezione “Gli approfondimenti”) e navigabile nell’apposita sezione web. Per discutere delle prospettive aperte dai dispositivi di amministrazione condivisa previsti dal codice del Terzo settore, giovedì 3 marzo alle 17 è in programma un approfondimento on line trasmesso sui canali Facebook e YouTube di Cantiere terzo settore dal titolo “Rapporto tra pubblica amministrazione e Terzo settore, cosa ci aspetta nei prossimi mesi”. Per l’occasione, Gianfranco Marocchi e Luca Gori risponderanno alle sollecitazioni di Chiara Meoli e Massimo Novarino di Cantiere terzo settore per delineare insieme le sfide a cui nei prossimi mesi sono chiamati a rispondere i referenti della pubblica amministrazione e gli enti del Terzo settore.