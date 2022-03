Comitato delle Regioni: a Marsiglia il vertice europeo delle regioni e delle città. “I cittadini siano al centro”

Dare la possibilità ai rappresentanti eletti a livello locale e regionale in tutta l’Ue di definire la loro posizione sulla democrazia europea in vista della relazione finale della Conferenza sul futuro dell’Europa: questo l’obiettivo del 9° vertice europeo delle regioni e delle città, organizzato in collaborazione dal Comitato europeo delle Regioni (CdR) e dalla Regione Sud della Francia, che si svolgerà il 3-4 marzo a Marsiglia. Ad aprire i lavori il presidente del CdR Apostolos Tzitzikostas e il presidente della regione francese Renaud Muselier. Il programma prevede l’intervento di Janez Lenarčič, commissario dell’Ue per gli aiuti e la gestione delle crisi, per un dibattito su “come l’Europa affronta le sue sfide sociali”. Sul tema della coesione e ripresa interverrà la commissaria Elisa Ferreira, mentre sul tema della democrazia è prevista la partecipazione della commissaria Dubravka Šuica. In agenda c’è anche l’adozione del “Manifesto di Marsiglia”, appello in cui convergono il milione di politici locali e regionali rappresentati dal CdR indirizzato al presidente francese Emmanuel Macron e alle istituzioni dell’Ue per rivendicare “un ruolo più importante nella costruzione della democrazia europea con al centro i cittadini”. Nel contesto dell’Anno europeo della gioventù ci saranno alcuni dibattiti sul ruolo dei giovani, e in particolare dei giovani politici locali e regionali nell’Ue del futuro. Qui si potrà seguire on line il vertice.