Papa Francesco: “riconoscere e valorizzare l’importante missione della Chiesa in ambito educativo”

“Il rapporto tra fraternità ed educazione è fondamentale per valorizzare l’essere umano nella sua integralità, evitando la cultura dello scarto, che colloca i più vulnerabili a margine della società”. Lo scrive il Papa nel messaggio, in portoghese, inviato ai fedeli brasiliani in occasione della 59ª Campagna quaresimale di Fraternità, promossa dalla Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile, sul tema: “Fraternità ed Educazione”. Nel testo, Francesco esorta ad “adottare azioni trasformatrici in ambito educativo, a favore di un’educazione promotrice di fraternità universale e di umanesimo integrale”, sulla scia del “patto educativo globale” proposto dal Papa. Nel messaggio, Francesco segnala inoltre un doppio obiettivo: “Riconoscere e valorizzare la responsabilità dei governi nel compito di aiutare le famiglie nell’educazione dei figli, garantendo a tutti l’accesso alla scuola”, e “riconoscere e valorizzare l’importante missione della Chiesa nell’ambito educativo”. Il Papa auspica, inoltre, che la Campagna di fraternità possa favorire “un effettivo rinnovamento delle scuole e delle università cattoliche”.