Società: Alleanza “Per un Nuovo Welfare”, al via domani #abbraccioperlapace per promuovere il dialogo tra comunità ucraine e russe

(Foto: Azione cattolica)

Al via domani, 3 marzo, #abbraccioperlapace, campagna di mobilitazione per promuovere l’apertura di tavoli di dialogo tra le comunità ucraine e russe presenti in Italia, arginando e prevendo l’odio che potrebbe divampare tra i due popoli fratelli in conseguenza dell’aggressione Russa all’Ucraina.

Promossa dall’Alleanza “Per un Nuovo Welfare”, che riunisce oltre 100 organizzazioni del Terzo settore diffuse in tutta Italia e dal Comitato editoriale di Vita società editoriale e impresa sociale, “#abbraccioperlapace ha un grande valore concreto perché vuole costruire in maniera diffusa – attraverso i tavoli di dialogo – l’opportunità di confronto tra persone e quindi popoli – spiega una nota -. È anche una campagna culturale perché narra tutta la capacità della società civile di essere terreno di dialogo tra le diversità, tra i popoli, tra le culture con un no deciso ad ogni forma di violenza”.

I tavoli di dialogo sono incontri, momenti di confronto, che ospitano anche cittadini di nazionalità ucraina e russa promossi e ospitati nelle loro sedi dalle tante organizzazioni che sin dalle prime ore di diffusione della campagna hanno dato la loro adesione. Tra questi Azione cattolica italiana, Acli, Action Aid, Save the Children, Banco Alimentare, Next Nuova economia per tutti, Scuola di economia civile, Rete di economia sociale internazionale, Gruppi di volontariato vincenziano, Associazione Papa Giovanni XXIII, Fondazione Ebbene, la Rete di economia civile Sale della Terra, Rete dei piccoli comuni del welcome, Casa della Carità, la Conferenza permanente Franco Basaglia, Associazione borghi autentici d’Italia, Associazione nazionale Bioas.

Per diventare promotori di un tavolo di dialogo per la pace basterà accogliere nella propria sede la testimonianza di cittadini dell’est di diverse nazionalità, in particolar modo russi e ucraini. Il dialogo potrà avere origine da un qualsiasi tema: leggere insieme autori delle due nazionalità e del pensiero nonviolento, organizzare insieme raccolte di beni di prima necessità da inviare nelle zone del conflitto, condividere progettualità utili per il sostegno a distanza e per l’accoglienza di profughi della guerra. Durante il tavolo le persone che partecipano sono accompagnate da operatori capaci di essere accoglienti e di animare il dibattito. Il tavolo di dialogo può concludersi con un impegno scritto dei componenti di entrambe le comunità per far avanzare la pace ma soprattutto con un loro abbraccio. Saranno proprio le foto di questi abbracci a diventare la base dello storytelling di questo movimento dal basso che in tutto il Paese chiede dialogo e pace.

La campagna di mobilitazione si muoverà anche sul web. I promotori hanno realizzato materiali scaricabili alle pagine www.vita.it, www.perunnuovowelfare.it, www.azionecattolica.it e www.ebbene.org.

Per l’occasione la Società editoriale Vita ha realizzato in un Instant Book gratuitamente scaricabile, che contiene alcune tra le pagine più belle della letteratura ucraina e russa ma anche del pensiero non violento.

Info: abbraccioperlapace@gmail.com, pagine ufficiali su Facebook, Instagram e Twitter.