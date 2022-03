Quaresima: mons. Giombanco (Patti), “tempo per ritornare a Dio e ridare a Lui il primo posto nella nostra vita”

La Quaresima “è un tempo per ritornare a Dio e ridare a Lui il primo posto nella nostra vita; un percorso che richiede fatica interiore e vigilanza; un tempo provvidenziale per liberarci dai tanti pesi fastidiosi e inutili che impediscono la realizzazione nella nostra esistenza di un nuovo ‘Esodo’ che impegna il cuore e la mente e apre la strada della riconciliazione con Dio e con i fratelli”. Lo scrive il vescovo di Patti, Guglielmo Giombanco, nel messaggio per la Quaresima che inizia oggi.

“Per questo – l’indicazione del presule – è necessario intensificare l’ascolto della Parola e la preghiera per chiedere a Dio misericordia e sostegno. Non meno necessarie sono le opere di carità che testimoniamo la solidarietà evangeliche e la pratica del digiuno che ci rivela quale è la nostra vera fame, che cosa è veramente centrale nella nostra vita”. Durante i giorni del tempo quaresimale “fermiamoci alcuni momenti e raccogliamoci in preghiere per permettere a Dio di parlare al nostro cuore, per scoprire da chi o da che cosa esso è occupato. Solo concedendoci questo tempo e scendendo in profondità – spiega il vescovo – possiamo iniziare un vero cammino di purificazione del cuore e sperimentare il passaggio di Dio nella nostra vita”. Di qui l’esortazione conclusiva: “Viviamo questo tempo grazia come il ‘momento favorevole’ per vivere nella nostra vita l’esaltante esperienza dell’incontro tra la grazia e la libertà del cuore e riscoprire così la gioia di riconoscersi figli amati dal Padre ricco di bontà e di misericordia”.