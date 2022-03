Libano: Chiesa maronita, al via il “Sinodo delle donne”

L’appuntamento è per sabato 5 marzo a Bkerké, presso la sede del Patriarcato maronita, quando alla presenza del patriarca maronita, card. Béchara Boutros Raï, verranno esposti contenuti, eventi e dinamiche del “Sinodo speciale della donna”, processo ecclesiale avviato nella comunità maronita come occasione di discernimento condiviso intorno alla presenza e alla missione delle donne nella Chiesa e nella società. All’incontro, cui sono invitati anche i vescovi del Sinodo maronita, saranno presenti, tra gli altri, anche la sociologa Mirna Abboud Mzawak, coordinatrice dell’Ufficio per la pastorale della donna presso la Curia patriarcale e autrice del volume “Les familles maronites face à leur Maronité”, e Souraya Bechealany, già segretaria generale del Consiglio ecumenico delle Chiese del Medio Oriente. Il progetto di avviare un Sinodo speciale dedicato alla presenza e alla missione delle donne era stato approvato il 19 giugno 2021 dal Sinodo dei vescovi maroniti, che ne aveva affidato la preparazione all’Ufficio per la pastorale femminile del Patriarcato. Il processo sinodale, riferisce Fides, si articolerà in incontri, indagini e riflessioni condivise che si terranno nelle parrocchie, nelle diocesi, nelle comunità religiose e presso istituzioni ecclesiastiche, civili e accademiche, sia in Libano che nei Paesi in cui è presente la diaspora maronita. L’intento è quello di riconoscere e sostenere in maniera creativa e innovativa la vocazione propria delle donne in seno alla comunità ecclesiale e alla società civile.