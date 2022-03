Comunicazione: WeCa, da oggi on line il tutorial “Ascoltare il malato. Media e pandemia”

“Ascoltare il malato. Media e pandemia” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamattina, mercoledì 2 marzo, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, vede come protagonista don Carmine Arice, superiore generale della Famiglia Cottolenghina, e richiama la celebrazione della Giornata mondiale del malato dello scorso 11 febbraio, facendo un parallelo tra le attenzioni verso i malati richiamate da san Giovanni Paolo II nell’istituzione della ricorrenza e le indicazioni contenute nel Messaggio di Papa Francesco per la celebrazione nel 2022. “La pandemia – dice don Carmine Arice all’interno del tutorial – ci ha portato a comprendere anzitutto che il malato ha bisogno non solo di cure sanitarie, ma anche di senso: la malattia è infatti sempre una grande domanda di senso”. Un senso ribadito da san Giovanni Paolo II con il magistero del suo esempio: “Cristo ha salvato l’umanità non quando, glorioso, è entrato in Gerusalemme, ma quando, crocifisso, ha sofferto per l’amore dell’umanità”. Per questo Papa Francesco ha richiamato nel suo Messaggio la centralità dell’ascolto: “Il Papa – ribadisce don Arice – ha invitato gli operatori sanitari a non essere solo dei tecnici del corpo umano, ma anche persone che si relazionino con i malati, capaci di una cura interale che preveda anche l’ascolto”.

La novità principale di questa quarta stagione dei Tutorial WeCa è la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e la Commissione Vaticana Covid-19. Da ottobre 2021 a giugno 2022, un tutorial al mese è infatti dedicato ai temi di sostenibilità, ambiente, lavoro e ricostruzione post Covid.

