Ucraina: Emi e Asia News, giovedì un webinar sulle “vie per fermare la guerra”

Emi e AsiaNews organizzano giovedì 3 marzo, alle 20,30, un webinar sul tema: “Ucraina, quali vie per fermare la guerra?”. “A una settimana dall’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, molte sono le cose da capire. Tanti i piani che si intrecciano, creando sconcerto e disorientamento. Solamente su quello umanitario, l’Onu prevede oltre 5 milioni di potenziali sfollati e non ha esitato a lanciare l’allarme per la vita di 7 milioni di bambini ucraini. Eppure questo conflitto, sul confine da sempre poroso tra Europa e Asia, è tutt’altro che improvviso: frutto di tensioni in corso da almeno otto anni, è parte di quella ‘guerra mondiale a pezzi’ che rischia di consegnarci a un’escalation senza fine”, si legge in una nota.

Che cosa non ha funzionato nei percorsi diplomatici? Perché, in contrasto con ogni idea di fraternità e dialogo, come ha scritto Dimitrij Sustov, politologo russo vicino al Cremlino, si ritiene inevitabile “ricominciare a considerarci nemici”?

La pace, ha ammonito Papa Francesco nell’udienza generale del 23 febbraio, è sempre più “minacciata da interessi di parte”: per questo ha invitato tutti, “credenti e non credenti”, a pregare e “intensificare” l’invocazione affinché “il mondo sia preservato dalla follia della guerra”. Nell’imminenza di un altro conflitto, nel suo radiomessaggio del 24 agosto 1939 rivolto “ai governanti e ai popoli”, Pio XII ammoniva che “nulla è perduto con la pace. Tutto è perduto con la guerra”.

Per capire cosa sta accadendo e riflettere su quanto accaduto, guardando l’evolversi della situazione da una prospettiva di fraternità e dialogo interculturale e interreligioso, Emi-Editrice missionaria italiana e AsiaNews-Pime organizzano un incontro con don Stefano Caprio del Pontificio Istituto Orientale, a lungo impegnato nella sua attività a Mosca, il giornalista Leonardo Coen, già corrispondente da Mosca per il quotidiano La Repubblica, e Nino Sergi, esperto di cooperazione internazionale, presidente emerito di Intersos. Modera Marco Dotti, direttore editoriale di Emi-Editrice missionaria italiana.