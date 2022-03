Ucraina: Napoli, stasera i giovani delle associazioni e dei movimenti cattolici organizzano il raduno “Sentinelle di pace”. Interviene mons. Battaglia

(Foto: diocesi di Napoli)

Per rispondere all’appello di Papa Francesco che invita a vivere un giorno di digiuno e di preghiera per gli ucraini che si difendono dalla guerra, i giovani delle associazioni e dei movimenti cattolici di Napoli hanno convocato un raduno, “Sentinelle di pace” per oggi, mercoledì 2 marzo, alle ore 20,30, in piazza Mercato. Con la testimonianza della comunità ucraina che vive a Napoli e con canti della tradizione ecclesiale ucraina si invocherà il dono della pace. Queste le letture scelte: la prima dal profeta Isaia, la seconda dagli scritti di don Tonino Bello. Ci sarà poi l’intervento di mons. Mimmo Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli. I giovani saranno seduti intorno alla bandiera della pace e ciascuno, in un silenzio orante, infonderà l’incenso in un grande braciere, segno della preghiera che sale a Dio. La serata si concluderà con un canto che invoca la pace, la preghiera al Signore della Pace e la benedizione impartita dall’arcivescovo.