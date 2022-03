San Benedetto, patrono d’Europa: Norcia, la Fiaccola verso la Spagna per la pace in Europa e nel mondo

Foto Comune di Norcia

La Fiaccola benedettina “pro pace et Europa Una” è in volo verso la Spagna, a Madrid, dove da domani proseguirà il suo cammino, iniziato venerdì scorso con l’accensione della torcia all’interno della basilica di San Benedetto, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Norcia e dopo che la stessa era stata benedetta da Papa Francesco mercoledì 23. “Il valore fondamentale della pace tra i popoli, in un momento in cui la guerra imperversa nel cuore d’Europa, segnerà inevitabilmente ogni passo del pellegrinaggio della Fiaccola benedettina 2022”, si legge in un comunicato stampa del comune di Norcia. La delegazione nursina è guidata dal sindaco Nicola Alemanno, così come quelle delle altre due città benedettine, di Subiaco e Cassino dai primi cittadini, rispettivamente Domenico Petrini ed Enzo Salera. Diversi gli appuntamenti previsti a Madrid a partire da domani con la presentazione del brand Terre di San Benedetto. L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione di Enit e dell’Ambasciata d’Italia. Venerdì 4 sarà dedicato agli incontri istituzionali, con l’arrivo della Fiaccola nell’Ambasciata d’Italia, dove sarà accolta dall’ambasciatore Riccardo Guariglia, a seguire presso il comune di Madrid e quindi nella sede della Commissione europea in Spagna. Il programma religioso prevede la visita e la messa presso il Monastero di Santo Domingo de Silos (sabato 5), domenica 6 liturgia nella cattedrale di Madrid presieduta dal nunzio apostolico in Spagna, mons. Bernardito Cleopas Auza, e dall’arcivescovo di Madrid, il card. Carlos Osoro Sierra. Il 7 marzo la Fiaccola sarà a Santiago de Compostela dove sarà firmato un patto di amicizia tra il Cammino di san Benedetto e quello di Santiago. Le delegazioni parteciperanno alla messa del pellegrino celebrata dal nunzio e dall’arcivescovo di Santiago, mons. Julián Barrio Barrio.