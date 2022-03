Quaresima: Celam, “costruire la pace”. Confermato invito a giornata di preghiera e digiuno

(Foto: Celam)

Il Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), nel messaggio per l’inizio della Quaresima, letto in un video dal presidente, mons. Miguel Cabrejos, arcivescovo di Trujillo (Perù), rilancia le parole di Papa Francesco, tratte dalla Lettera ai Galati: “Non stanchiamoci di fare del bene” e “facciamo del bene a tutti”. Perciò, “in questa Quaresima vi invitiamo a fare del bene e a costruire la pace, sull’esempio di san Francesco d’Assisi, che con il saluto di ‘Pace e bene’ ha universalizzato la vocazione dell’essere umano ad essere fratelli e sorelle”.

Mons. Cabrejos ha spiegato che “la Quaresima ci invita alla conversione, a cambiare la nostra mentalità, affinché la verità e la bellezza della nostra vita non risiedano tanto nel possedere quanto nel dare, non tanto nell’accumulare quanto nel seminare il bene e condivisione”.

D’altra parte, i vescovi del Celam – ha sottolineato mons. Cabrejos – ribadiscono l’invito a tutto il popolo di Dio dell’America Latina e dei Caraibi a “partecipare alla giornata di digiuno e preghiera per la pace, convocata dal Papa questo Mercoledì delle Ceneri, poiché l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è ancora in corso”. Pertanto, l’appello è quello di unire “le intenzioni del Santo Padre e dell’umanità nel loro grido di pace e di cessazione della violenza in Ucraina”.

Conclude il presidente del Celam: “In questi 40 giorni che ci preparano al Triduo pasquale, continuiamo a rafforzare il nostro impegno verso i più poveri e vulnerabili della nostra società, per far posto alla civiltà dell’amore”.