Quaresima: vescovi venezuelani, al via Campagna di condivisione dedicata quest’anno ai volontari

Da oggi i vescovi del Venezuela in comunione con Papa Francesco invitano a vivere la Quaresima come tempo di rinnovamento personale e collettivo, nell’ambito della XLII Campagna di condivisione che ha come tema i volontari. “Essere volontario è fornire un servizio e donare tempo per scelta, senza vincoli o obblighi o compensi di alcun tipo – si legge in una nota della Conferenza episcopale venezuelana -. È decidere altruisticamente di aiutare gli altri rispettando e promuovendo i valori e le capacità delle persone”. La Campagna mette a disposizione materiali che possono essere scaricati sul sito di Caritas Venezuela: un libretto per l’animazione pastorale della Quaresima in cinque tappe, una a settimana; una Via Crucis ispirata alla realtà venezuelana; un libretto di attività per bambini; un poster da scaricare per promuovere la Campagna e post per i social network. Come gesto concreto di carità invitano tutti ad offrire sostegno per l’acquisto di cibo e servizi igienico-sanitari per quanti prestano il loro servizio di volontariato, in sostanza “aiutarli ad aiutare”. Altre informazioni sugli account social @caritasdevzla e @cevmedios.