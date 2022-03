Salesiani: Venezia, il 5 marzo presentazione della II edizione Scuola di alta formazione all’impegno sociale e politico

Sarà presentata sabato 5 marzo 2022, (ore 10.30) la seconda edizione della Scuola di alta formazione all’impegno sociale e politico promossa dall’Associazione dei salesiani cooperatori e dalla Federazione italiana exallievi di Don Bosco, con il supporto didattico e scientifico dell’Istituto universitario salesiano di Venezia (Iusve, aggregato all’Università pontificia salesiana). Il corso si terrà da marzo a dicembre 2022 in modalità online presso lo Iusve, ed è rivolto a giovani dai 20 ai 35 anni impegnati attivamente nelle associazioni laicali che “vivono il carisma salesiano, salesiani cooperatori ed exallievi (24 posti), giovani e altri gruppi della Famiglia salesiana (11 posti)”. Punta a offrire una formazione in ambito socio-politico, a favorire tempi, spazi di pensiero e di pratica personale e comunitaria della Dottrina sociale della Chiesa e a preparare un primo gruppo di persone che formeranno a loro volta i giovani delle associazioni territoriali. Il 5 marzo è prevista una conferenza stampa di presentazione, mentre la prima lezione si terrà il 7 marzo. Gli incontri saranno presentati da Marina Busso, coordinatrice dei Salesiani cooperatori di Piemonte e Valle d’Aosta, e da Valerio Martorana, consigliere regionale per l’Europa degli exallievi di Don Bosco. Alla presentazione di sabato interverranno: Carlo Pellegrino, responsabile Salesiani cooperatori Italia, Medio Oriente e Malta; Giovanni Costanza, presidente Federazione italiana exallievi Don Bosco; don Nicola Giacopini, direttore Iusve; Nicola Biagi, direttore scientifico della Scuola; Cristiano Chiusso, coordinatore didattico della Scuola, e sr. Mara Tagliaferri, presidente nazionale Ciofs (Centro italiano opere femminili salesiane); le testimonianze degli studenti del primo anno vedranno protagonisti Daniela Pettinao, Salesiana cooperatrice; Alessandro Pensabene, exallievo di Don Bosco, e Marco Fulgaro del Movimento giovanile salesiano. Per la prima lezione di lunedì 7 marzo, alle ore 20.30, è previsto l’intervento come relatore di don Pascual Chavez, rettor maggiore emerito dei Salesiani, che terrà una lezione magistrale su “Il discernimento etico politico”. Tutti gli eventi sono visibili in diretta sul canale YouTube dello Iusve e sulle pagine social dei Salesiani cooperatori, Federazione italiana exallievi Don Bosco, Salesiani Don Bosco Italia e Figlie di Maria Ausiliatrice Italia.