Coronavirus Covid-19: Fiaso, ricoveri bambini -26% in una settimana. Neonati il 25%. Migliore, “vaccinazioni genitori proteggono i più piccoli”

La netta discesa dei ricoveri per Covid-19 in Italia si registra anche tra gli under18: la percentuale di ospedalizzazioni pediatriche si è infatti ridotta in una settimana del 26%. È quanto emerge dai dati dei 4 ospedali pediatrici sentinella che aderiscono alla rete della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Nel dettaglio: il 65% ha tra 0 e 4 anni, il 25% tra 5 e 11 anni, il 10% tra 12 e 18 anni.

In particolare i neonati, da 0 a 6 mesi, costituiscono il 25% del totale. Il numero di casi di piccoli pazienti ricoverati senza genitori vaccinati per fortuna si è ridotto significativamente: l’85% dei casi ha entrambi i genitori vaccinati, rimane solo un 15% di mancata copertura vaccinale di uno dei due genitori o di entrambi.

“L’aumento della copertura vaccinale dei genitori di bambini piccolissimi è un dato finalmente positivo. L’appello alla vaccinazione rivolto a mamme e papà che in questi mesi abbiamo ripetuto instancabilmente è andato evidentemente a segno: tocca agli adulti proteggere i più piccoli che non possono essere ancora vaccinati. È opportuno ribadirlo ancora per le donne in gravidanza che ancora non hanno fatto la profilassi vaccinale”, evidenzia il presidente Fiaso, Giovanni Migliore.