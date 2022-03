Papa Francesco: udienza, “la nostra preghiera e il digiuno saranno una supplica per la pace in Ucraina”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Oggi entriamo nel tempo di Quaresima. La nostra preghiera e il digiuno saranno una supplica per la pace in Ucraina, ricordando che la pace nel mondo inizia sempre con la nostra conversione personale, alla sequela di Cristo. Dio vi benedica!”. Così il Papa ha salutato oggi i fedeli di lingua francese, subito dopo aver terminato la catechesi odierna, dedicata alla longevità. E alla giornata di oggi, Mercoledì della Ceneri, che Francesco ha esortato a dedicare alla preghiera e al digiuno per la pace in Ucraina, ha fatto riferimento anche nel saluto ai pellegrini di lingua inglese: “A tutti auguro che il cammino quaresimale, che oggi iniziamo con la preghiera e il digiuno per la pace in Ucraina, ci porti alla gioia della Pasqua con il cuore purificato e rinnovato dalla grazia dello Spirito Santo. Su ciascuno di voi, e sulle vostre famiglie, invoco abbondanti benedizioni del Signore”.