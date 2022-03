Abusi: Germania, il card. Woelki (Colonia) presenta le dimissioni al Papa

Il card. Rainer Maria Woelki, arcivescovo di Colonia, ha reso noto di aver presentato le proprie dimissioni a Papa Francesco, dopo le critiche ricevute in passato per non aver comunicato pubblicamente un rapporto sugli abusi sessuali nella Chiesa. Il Papa ha detto che risponderà a tempo debito alla richiesta, ha fatto sapere il cardinale. In attesa della risposta pontificia – informa la diocesi – Woelki ritornerà alle funzioni di arcivescovo di Colonia, dopo cinque mesi di congedo approvati dalla Santa Sede, che lo aveva criticato per la sua gestione dello scandalo sugli abusi. Nel settembre scorso, Francesco aveva accolto la richiesta del card. Woelki di trascorrere “un tempo spirituale fuori diocesi” a partire dalla metà del mese di ottobre fino all’inizio della Quaresima, ribadendo di continuare ad avere fiducia in lui. Nel giugno scorso, il card. Anders Arborelius, arcivescovo di Stoccolma, e insieme a mons. Johannes van den Hende, vescovo di Rotterdam, aveva effettuato una visita apostolica nell’arcidiocesi tedesca, per esaminare la complessa situazione pastorale determinata dalla questione degli abusi. In merito al card. Woelki, si affermava in un comunicato, “non risulta che nella gestione dei casi di abuso sessuale abbia agito contro la legge”, ma al contrario emerge “la determinazione dell’arcivescovo di affrontare il crimine degli abusi, di prendersi cura delle vittime e di promuovere la prevenzione”. “Nella gestione globale della tematica, però – si sottolinea nella nota – soprattutto a livello di comunicazione, il card. Woelki ha anche commesso grandi errori. Questo ha essenzialmente contribuito alla crisi di fiducia dell’arcidiocesi”.