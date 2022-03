Foto Ministero Esteri Israele

“Ieri un aereo pieno di aiuti umanitari è partito da Israele per l’Ucraina. Coperte, cappotti, tende, sacchi a pelo e sistemi di depurazione dell’acqua saranno consegnati ai civili ucraini in difficoltà. Verranno distribuite 100 tonnellate di aiuti in totale”. Lo riferisce l’Ambasciata di Israele presso la Santa Sede che riporta una nota del ministero degli Esteri israeliano.