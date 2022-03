Diocesi: Trento, al via il cammino sinodale

foto: diocesi Trento

Oggi, nel primo giorno di Quaresima dedicato alla preghiera e al digiuno per la pace, la Chiesa trentina inizia ufficialmente anche il proprio cammino sinodale, in linea con la proposta di Papa Francesco alla Chiesa universale, a sua volta raccolta dalla Chiesa italiana con un percorso destinato a concludersi nel 2025. “Concretamente – hanno spiegato don Celestino Riz e Claudia Giordano, referenti del Gruppo di coordinamento sinodale durante la conferenza stampa di oggi a Trento – piccoli gruppi sinodali, composti da non più di 8 persone e aiutati da facilitatori appositamente formati, si riuniranno nelle prossime settimane all’interno delle comunità parrocchiali, negli oratori, in associazioni e movimenti, nelle famiglie religiose”. L’invito a riflettere sul senso e le modalità di presenza della Chiesa è rivolto anche a contesti esterni a quello ecclesiale, come l’università, il mondo del lavoro (imprenditori e sindacati), la cooperazione, l’ambito sociale, il settore della comunicazione.

“Nella misura in cui – auspica l’arcivescovo Lauro Tisi – lasceremo parlare la vita, accettando senz’altro anche le critiche che emergeranno dalle personali esperienze dentro la Chiesa, potremmo scongiurare il pericolo che, mentre la fede cristiana rischia l’irrilevanza, l’apparato ecclesiale tenda sempre più a comportarsi come un malato che riduce l’intero mondo alla propria salute, finendo per non vedere altro che sé stesso”. “Solo abitando le contraddizioni – ha aggiunto – cammineremo sullo stesso terreno calcato da quel Dio che ci ha tessuti come intreccio di narrazioni e di storie concrete e ci chiede di non relegarlo alle sacrestie”. Quanto emergerà nei vari gruppi sarà inviato in diocesi, che in seguito sarà rilanciato a tutta la Chiesa di Trento e inviato anche alla Cei. Alla prima fase, dedicata all’ascolto e alla narrazione delle proprie esperienze di Chiesa (fino al 2023), seguirà la fase cosiddetta “sapienziale” in cui verranno approfondite le tematiche emerse. Nell’ultima fase, quella “profetica”, si prenderanno decisioni per tracciare il cammino pastorale degli anni successivi. Info: www.diocesitn.it/camminosinodale.