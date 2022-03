Regno Unito: Quaresima, Chiese cattolica e anglicana in preghiera per la pace

I messaggi per la Quaresima dei vescovi cattolici inglesi di quest’anno sono dedicati all’Ucraina e riecheggiano l’appello di Papa Francesco a digiunare, oggi, Mercoledì delle Ceneri, per aiutare il popolo che soffre. “Raccogliete le armi spirituali della preghiera, del digiuno e della carità, questa Quaresima, per i cittadini dell’Ucraina”, ha invitato il vescovo di Plymouth Mark O’Toole, chiedendo ai cattolici di recarsi in chiesa. “Ci inginocchieremo davanti a Cristo, il principe della pace, pregando per la fine di questa guerra”, ha aggiunto l’arcivescovo di Southwark, John Wilson, invitando i fedeli a pregare il Rosario per le stesse intenzioni.

In un video su YouTube il primate cattolico inglese Vincent Nichols chiede agli alunni di riportare le loro famiglie in chiesa, durante questa Quaresima, anche se durante la pandemia non vi sono più andati perché la loro routine è cambiata.

Anche nella Chiesa d’Inghilterra gli arcivescovi di Canterbury e di York, Justin Welby e Stephen Cottrell, i più importanti nella gerarchia anglicana, hanno chiesto ai fedeli di rendere questo Mercoledì delle Ceneri un giorno di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina sempre rispondendo all’appello di Papa Francesco. Per la “Chiesa d’Inghilterra” il tema dei prossimi quaranta giorni sarà “Abbracciare la giustizia” che circola sui social network con l’ashtag #LiveLent:EmbracingJustice.