++ Ucraina: Wcc al patriarca di Mosca Kirill, “il mondo ti sta guardando, per favore alza la tua voce affinché la guerra possa essere fermata” ++

Il Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc) ha scritto oggi una lettera al patriarca Kirill di Mosca per chiedergli di alzare la propria voce affinché la guerra possa essere fermata. “È con grande dolore e con il cuore spezzato che scrivo a Sua Santità”, scrive a nome del Wcc il segretario generale ad interim, rev. Ioan Sauca, ortodosso della Chiesa di Romania. “La tragica situazione della guerra in Ucraina ha portato enormi sofferenze e perdite di vite umane. Molti dei nostri fratelli e sorelle hanno dovuto lasciare le loro case, inclusi anziani, donne e bambini, per salvarsi la vita”, ricorda Sauca. “Il mondo intero sta guardando con profonda preoccupazione e cerca un segno di speranza per una soluzione pacifica”. Sauca fa sapere al patriarca di ricevere ogni giorno lettere da diverse parti del mondo che gli chiedono di rivolgersi al patriarca Kirill per fare da mediatore in modo che la guerra possa essere fermata e le sofferenze possano finire. “In questi tempi di disperazione, molti ti guardano come colui che potrebbe portare un segno di speranza per una soluzione pacifica”, afferma Sauca. “Scrivo a Sua Santità come segretario generale ad interim del Wcc, ma anche come sacerdote ortodosso. Per favore, alza la tua voce e parla a nome dei fratelli e sorelle sofferenti, la maggior parte dei quali sono anche membri fedeli della nostra Chiesa ortodossa”. I cristiani occidentali celebrano il 2 marzo come Mercoledì delle Ceneri, come giorno del pentimento ed inizio della Quaresima. Le Chiese ortodosse celebreranno il 6 marzo la domenica del perdono che segna l’inizio della Quaresima. “Questi momenti potenti nei nostri calendari liturgici ci chiamano al pentimento, alla pace e alla riconciliazione”, aggiunge Sauca. “Mentre celebro questi momenti spirituali, con filiale rispetto e considerazione, scrivo a Sua Santità perché intervenga e faccia da mediazione con le autorità per fermare questa guerra, lo spargimento di sangue e la sofferenza, e per compiere sforzi per portare la pace attraverso il dialogo e i negoziati”. Il Consiglio mondiale delle Chiese è un organismo ecumenico fondato nel 1948 che riunisce oggi 349 Chiese protestanti, ortodosse, anglicane e altre Chiese che rappresentano più di 550 milioni di cristiani in oltre 120 Paesi.