Commissione Ue: banche russe escluse da Swift. Sanzioni contro il sistema finanziario russo, le industrie high-tech “e la sua élite corrotta”

“L’Unione europea ha adottato tre ondate di pesanti sanzioni contro il sistema finanziario russo, le sue industrie high-tech e la sua élite corrotta”: è quanto chiarisce la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Questo è il più grande pacchetto di sanzioni nella storia della nostra Unione. La decisione odierna di disconnettere le principali banche russe dalla rete Swift invierà un altro segnale molto chiaro a Putin e al Cremlino”. L’Unione europea ha dunque deciso, dopo alcuni giorni di tentennamenti, di escludere le principali banche russe dal sistema Swift, il sistema di messaggistica finanziaria dominante al mondo. “Questa misura – chiarisce la Commissione – impedirà a queste banche di condurre le loro transazioni finanziarie in tutto il mondo in modo rapido ed efficiente. La decisione odierna è stata strettamente coordinata con i partner internazionali dell’Ue, come gli Stati Uniti e il Regno Unito”.