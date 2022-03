Ucraina: Latina, domani sera in cattedrale veglia di preghiera per la pace presieduta dal vescovo Crociata

Sulla scia di quanto ha chiesto Papa Francesco, la diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno offre un ulteriore momento di preghiera per invocare il dono della pace in Ucraina. L’appuntamento è per domani, giovedì 3 marzo, alle ore 20.30, presso la cattedrale di San Marco, a Latina, con la veglia di preghiera presieduta dal vescovo Mariano Crociata e organizzata dalla Consulta diocesana per le aggregazioni laicali. Come ha spiegato don Massimo Capitani, delegato episcopale per le aggregazioni laicali, “siamo tutti invitati a partecipare e mai come in questo momento a far nostre le parole di P​apa Francesco: La preghiera è proprio la radice della pace. La pace è sempre possibile e la nostra preghiera è alla radice della pace. La preghiera fa germogliare la pace”.

Nel frattempo, su indicazione del vescovo Crociata, nelle parrocchie pontine per il Mercoledì delle Ceneri – giornata di digiuno e preghiera – sono stati organizzati incontri comunitari specifici per la pace in Ucraina. “Unire gesti penitenziali e implorazione orante è la risposta dei credenti al dramma in corso – ha spiegato mons. Crociata in una nota ai parroci -, che possono vivere così in piena sintonia con lo spirito quaresimale questo tempo speciale reso drammatico dalle notizie di un ritorno della guerra in territorio europeo e aspirano al recupero di una pace giusta e duratura”.

Infine, la Caritas diocesana è in fase di organizzazione delle attività di supporto materiale alla popolazione colpita dalla guerra, secondo le indicazioni provenienti dalla Caritas italiana, che a sua volta si sta raccordando con le Caritas ucraine e dei Paesi confinanti che stanno offrendo il primo aiuto agli sfollati.