Ucraina: Cisom, al via la campagna di raccolta fondi e beni di prima necessità

Il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom), unitamente ai Gran Priorati e a tutto l’Ordine di Malta, è al fianco della popolazione ucraina e lancia la campagna di raccolta fondi “#emergenzaucraina” per sostenere le attività di assistenza umanitaria in favore delle migliaia di persone, per lo più donne, bambini e anziani, in fuga dall’aggressione militare russa. Oltre ai fondi il Cisom ha promosso una raccolta di beni di prima necessità da destinare alla popolazione ucraina. Ecco cosa donare: coperte pesanti e sacchi a pelo (nuovi o usati purché sterilizzati e confezionati); abbigliamento invernale e intimo per uomo, donna e bambino (solo capi nuovi); generi alimentari non deperibili, a lunga scadenza, in contenitori resistenti agli urti (no vetro – no cartone); prodotti per l’igiene personale per adulti e bambini; prodotti per il primo soccorso e farmaci a lunga scadenza. “Non avremmo mai immaginato di rivivere in Europa l’incubo di una guerra. A poco più di 2000 chilometri da noi – dichiara Gerardo Solaro del Borgo, presidente del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta – ci sono persone che stanno lasciando le loro case, gli affetti più stretti e con le poche cose che sono riusciti a mettere in uno zaino o in una valigia si stanno incamminando, a piedi, in auto o con mezzi di fortuna, affrontando le rigide temperature invernali e le insidie di questo viaggio verso i paesi confinanti, in cerca di un riparo. Non possiamo rimanere indifferenti davanti alla crisi umanitaria che si sta paventando alle nostre porte e per questo il Cisom ha deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi con cui garantire alle famiglie e ai bambini ucraini tutto l’occorrente necessario per la loro sopravvivenza”. Informazioni: https://www.cisom.org.