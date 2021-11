Solidarietà: Palermo, presentata a Missione di Speranza e Carità la 25ª edizione della Giornata nazionale della colletta alimentare

“Ricordare per continuare”. Così può essere sintetizzato il messaggio lanciato dall’assemblea di presentazione della 25ª edizione della Giornata nazionale della colletta alimentare che si svolgerà in tutt’Italia sabato prossimo 27 novembre 2021. Il Banco alimentare della Sicilia Occidentale ha riunito per l’occasione, nella Missione di Speranza e Carità a Palermo, i rappresentanti delle strutture caritative convenzionate (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza).

Nella edizione del 2019 sono state raccolte in Italia 8.100 tonnellate di alimenti, in 11.000 punti aderenti, grazie all’impegno di 145.000 volontari e al contributo di 5.500.000 italiani che hanno donato cibo. Nell’ultimo anno le persone aiutate dal Banco alimentare sono passate da 1.450.000 a oltre 1.750.000 e di queste quasi 250.000 in Sicilia con un incremento di oltre il 20%.

Santo Giordano, presidente del Banco alimentare della Sicilia Occidentale, ha ricordato, tra l’altro, il “Progetto solidarietà”, che, su iniziativa degli assessorati al territorio e dell’agricoltura, ha impegnato i mezzi del Corpo forestale per recuperare i prodotti dell’agricoltura, che venivano messi a disposizione dai produttori agricoli a causa della chiusura dei mercati, e le catene della ristorazione, che hanno messo a disposizione i loro prodotti. “Una delle donazioni più consistenti – ha aggiunto Giordano – è giunta dalla Fondazione Sicilia, che insieme agli ex calciatori del Palermo, ha donato a Banco alimentare, Caritas e Croce Rossa oltre 120.000 euro in buoni spesa.”

Alla presentazione sono intervenuti anche don Sergio Ciresi, vice presidente della Caritas palermitana, e Pietro Maugeri, presidente del Banco alimentare della Sicilia Odv, Mustafà Boulaalam, imam della moschea di piazza Gran Cancelliere a Palermo, Riccardo Rossi, che ha portato il saluto di fratel Biagio Conte, che prosegue la sua vita di eremita tra la preghiera e la contemplazione, e di padre Pino Vitrano, impegnato nelle altre strutture della Mission. Venerdì 7 gennaio 2022, alle ore 18, nella cattedrale di Palermo, l’arcivescovo Corrado Lorefice celebrerà una messa per tutti i volontari e sostenitori della Colletta.