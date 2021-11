Diocesi: Tursi-Lagonegro, domani in tutte le parrocchie un tempo di ascolto in vista della visita pastorale del vescovo

Nel pomeriggio di domani, in contemporanea (ore 19–20,30), in tutte le parrocchie della diocesi di Tursi-Lagonegro, sotto la guida del parroco e con la collaborazione dei membri del Consiglio pastorale parrocchiale, attraverso i tavoli di ascolto (ogni tavolo sarà composto da 10/12 componenti), si terrà un tempo di ascolto aperto a tutte le persone di buona volontà che desiderano dialogare e confrontarsi sulle tematiche proposte.

Il vescovo, mons. Vincenzo Orofino, sostenuto dagli organismi diocesani di partecipazione alla vita ecclesiale, è convinto che “la nostra Chiesa locale vuole mettersi in ascolto di tutti e di tutto il territorio, anche delle realtà sociali e culturali. Vogliamo ascoltare, tessere relazioni buone e costruttive con tutti per contribuire a far nascere spazi di vita buona, solidale, accogliente. Vogliamo metterci in ascolto della storia di questa regione e dei nostri paesi, quella passata e quella contemporanea, quella delle comunità e quella dei singoli, quella religiosa e quella sociale. Vogliamo ascoltare il nostro tempo, il nostro territorio, la cultura in cui siamo immersi”. “Lo vogliamo fare perché ne avvertiamo tutta la fecondità e l’urgenza – aggiunge -. Lo faremo anche nei prossimi mesi (dicembre, gennaio 2, febbraio, marzo e maggio) perché Papa Francesco ci chiede con forza di ‘camminare insieme’ per edificare una Chiesa tutta ‘sinodale’. Una Chiesa, cioè, che nella storia si manifesta come casa e scuola di comunione (una comunione vera, essenziale e creativa)”.

Curiosità e attesa si respirano già nel tessuto territoriale delle comunità parrocchiali che si preparano a vivere il gesto comune con piccoli adattamenti e con la creatività degli ambienti nei quali si terranno i “tavoli di ascolto” (locali parrocchiali, chiese o altri spazi resi disponibili per la circostanza). Dalle sintesi che faranno i facilitatori, insieme ai Consigli pastorali parrocchiali, si giungerà alla compilazione dei questionari che prepareranno la visita pastorale del vescovo Orofino che avrà inizio il prossimo 7 dicembre, nei primi vespri dell’Immacolata Concezione, con la celebrazione che si terrà nella cattedrale di Tursi e con la lettura del decreto di indizione della visita.