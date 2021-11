Legalità: Transparency International Italia, lunedì 22 novembre l’evento annuale dedicato al Business Integrity Forum

Lunedì 22 novembre Transparency International Italia promuove, a Milano e in streaming Sala degli azionisti di Palazzo Edison, l’evento annuale nazionale aperto al pubblico dedicato al Business Integrity Forum.

L’evento si svolgerà nel pomeriggio, dalle ore 17alle ore 19,30, e vivrà di tre momenti specifici, la presentazione della Ricerca Bit2021 “Tecnologie a supporto dell’integrità”, testimonianze e riflessioni sulle attività del G20 che hanno riguardato i temi dell’anticorruzione e della business integrity, una tavola rotonda – nello spirito dell’evento Bif di fine anno – che ha desiderio di abbracciare temi più ampi che coinvolgono esperienze in atto di grande rilevanza per la società civile.

La tavola rotonda “Etico e Utile” si occuperà delle esperienze della transizione ecologica in atto, il cambiamento climatico, la possibilità da parte del nostro Paese di diventare leader nel campo delle energie rinnovabili, con la partecipazione di aziende Bif e stakeholder impegnati sul tema.