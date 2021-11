Avvento: Messaggero dei Ragazzi, dal 28 novembre il percorso in preparazione al Natale #AccadeSoloSeCiCredi

Dopo il successo dell’anno scorso, che ha raggiunto in pochi giorni le 800 iscrizioni, ritorna anche nell’Avvento 2021 il percorso in preparazione al Natale #AccadeSoloSeCiCredi. I giovanissimi partecipanti, tra i 9 e i 14 anni, lo scorso anno si sono lasciati coinvolgere interagendo con “fra Simplicio”, il direttore del “Messaggero dei Ragazzi”, condividendo risposte e sensazioni provate attraverso WhatsApp. Le reazioni sono state nel complesso positive, quando non entusiaste dell’esperienza fatta, con il desiderio di continuarla. Da qui l’idea degli organizzatori (la redazione del mensile francescano dedicato ai ragazzi) non solo di bissare l’iniziativa per il periodo di Avvento di quest’anno, ma anche di sperimentare quest’anno, nel periodo di Quaresima prima, e dell’estate poi, altre iniziative ludico-educative analoghe.

Il percorso di preparazione al Natale di quest’anno (inizio il 28 novembre) ha il significativo titolo “In cerca di…”: per scoprire il vero senso del Natale bisogna cioè mettersi in cammino, alla ricerca di qualcosa che risponda ai nostri desideri più profondi. I partecipanti dovranno mettersi in gioco, accettando le sfide proposte: domande per riflettere, piccole attività da svolgere, ma soprattutto azioni semplici e preziose che porteranno a scoprire che il Natale non è solo qualcosa che cerchiamo e aspettiamo, ma è Qualcuno che è venuto a cercarci e a trovarci.

“La modalità social nella pastorale dei preadolescenti è un’occasione non solo per coinvolgere i giovanissimi con strumenti che usano quotidianamente ma su un livello insolito, quello della spiritualità, ma anche per coinvolgere quelli che non avrebbero altrimenti opportunità per partecipare a incontri dal vivo – spiega fra Massimiliano Patassini, coordinatore di #AccadeSoloSeCiCredi 2021 –. Uno dei partecipanti a ‘C’è Campo’, il camposcuola online proposto durante l’estate, ci ha raccontato ad esempio che era la prima volta che partecipava a un camposcuola! Molto apprezzata da catechisti e parroci è stata anche la nostra proposta di iscriversi come educatori al percorso di Avvento per riproporre al proprio gruppo gli spunti di riflessione offerti”.

Possono iscriversi entro il 24 novembre ad #AccadeSoloSeCiCredi i preadolescenti (9-14 anni); le classi, sia di catechesi che scolastiche, e i loro parroci, animatori, catechisti, insegnanti; le famiglie stesse. L’adesione è totalmente gratuita e per i minori dovrà essere formalizzata a cura di un genitore.

Il modulo di iscrizione online è disponibile sul sito del “Messaggero dei Ragazzi”.

Info: https://www.meraweb.it/sta-per-tornare-accadesolosecicredi/ oppure Numero verde 800 019 591 (da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12.30).