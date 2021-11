Formazione: Roma, lunedì l’inaugurazione del 67° anno accademico della Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”

“Preparare il futuro: nuovi paradigmi e alleanze formative per l’Università oggi” è il tema della prolusione accademica che Susanna Sancassani, responsabile del Servizio Metid (Metodi e tecnologie innovative per la didattica) del Politecnico di Milano e coordinatrice del tavolo “Ecosistemi digitali per l’innovazione didattica” della Conferenza dei rettori dell’Università italiana (Crui), tiene lunedì 22 novembre all’inaugurazione del 67° anno accademico della Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma.

Quale ruolo spetta alle università in un tempo di accelerazione dei processi di digitalizzazione dell’istruzione superiore, catalizzato dalla crisi pandemica? Secondo Sancassani, alle Università spetta guidare processi di costruzione e diffusione della conoscenza, fornire cioè “un contributo in termini di nuove linee di forza progettuali e metodologiche”. In particolare, “un ripensamento radicale del concetto di ‘trasmissione del sapere’ come responsabilità prioritaria del docente con un nuovo ruolo affidato alla dimensione attiva dell’apprendimento; alla relazione tra pari nel processo di apprendimento a qualsiasi livello del percorso educativo; a un nuovo e cruciale equilibrio tra tempo asincrono e sincrono della didattica anche nella strutturazione di un’offerta che non si limiti alla proposta di quanto avviene nel ‘tempo d’aula’”.

L’atto accademico dell’inaugurazione, che si svolge in presenza nell’aula magna “Giovanni Paolo II”, si apre alle ore 9 con l’Eucaristia, presieduta da mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e amministratore apostolico della diocesi di Porto-Santa Rufina, per la prima volta in visita alla Facoltà che ritiene “un importante riferimento educativo nel territorio della diocesi, in particolare per gli abitanti della periferia di Roma”. “L’ateneo gestito dalle Figlie di Maria Ausiliatrice – dichiara – offre a molti giovani la possibilità di seguire un percorso accademico di alto livello in un ambiente accogliente dove si coltiva la crescita integrale delle cittadine e dei cittadini di domani”.

E ai percorsi accademici fa riferimento la Relazione sull’anno accademico 2020-2021 della preside della Facoltà “Auxilium”, Piera Ruffinatto, a cui fanno seguito il saluto di Madre Chiara Cazzuola, vice gran cancelliere e superiora generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, e la proclamazione a docente emerita di Antonella Meneghetti, docente di Liturgia.