Diocesi: Perugia-Città della Pieve, al via cammino sinodale. Card. Bassetti, “sia un tempo di grazia”

foto: diocesi Perugia

“Oggi voglio invitarvi a vedere il cammino sinodale veramente come un ‘tempo di grazia’, come l’occasione data a tutti noi, popolo di Dio, di ritrovarci insieme, in cammino, per riflettere sul modo di essere Chiesa del terzo millennio”. È l’invito che il card. Gualtiero Bassetti rivolge ai fedeli della diocesi di Perugia-Città della Pieve nella lettera che sarà letta domani, 21 novembre, al termine di tutte le messe. Con questo invito prende il via la fase concreta, operativa, del cammino sinodale diocesano. Nella lettera il card. Bassetti invita ad entrare “con generosità in questa avventura, con l’unico desiderio di imparare di nuovo e più profondamente a vivere il dono del battesimo che abbiamo ricevuto”. Nella seconda parte indica anche come si può concretamente partecipare a questo cammino. “In primo luogo – scrive – possiamo pregare. Pregare tutti, pregare con fede, pregare perché non si debba dire che abbiamo sprecato la nostra occasione, l’occasione di una vita!”. “In secondo luogo – aggiunge – apriamo il nostro cuore al soffio dello Spirito! Aprite il vostro cuore tra di voi, con la vostra partecipazione attiva ai ‘gruppi sinodali’ che possono essere costituiti anche a partire dalla vostra iniziativa. Quanto bene farà alla nostra vita questo impegnarci nel cammino sinodale! E quanto bene farà alla vita di tanti che aspettano da noi gesti della maternità della Chiesa, dove nessuno si possa sentire escluso! Per una Chiesa così, che realizzi il sogno di Dio, c’è bisogno di ciascuno di noi”. Il cardinale invita quindi a leggere il dépliant contenente le informazioni utili, che verrà distribuito domenica, ma anche a portarlo nei “luoghi di vita” e impegnarsi “con gioia e con coraggio in questa meravigliosa avventura missionaria”. In queste settimane l’équipe sinodale coordinata da don Calogero Di Leo, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, si è messa al lavoro per definire le modalità per stimolare la partecipazione più ampia possibile. Il primo appuntamento sarà una giornata di formazione per i coordinatori dei gruppi di ascolto che si terrà il 3 dicembre. Info sul sito www.camminosinodaleperugia.it.