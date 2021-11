Calcio: diretta Radio Vaticana e Vatican News della partita “Fratelli tutti” in programma domani alle 14.30 a Formello

La Radio Vaticana e Vatican News trasmetteranno domani, domenica 21 novembre, la partita di calcio “Fratelli tutti” in programma alle 14.30, (inizio trasmissione alle ore 14) presso il Training Center della Società sportiva Lazio a Formello. Si fronteggeranno la rappresentativa della World Rom Organization e la “Squadra del Papa – Fratelli tutti”. Il Pontificio Consiglio della cultura è stato incaricato dal Papa di dare vita all’iniziativa, interamente sostenuta e finanziata dalla società biancoceleste. Oggi il Papa ha ricevuto le due compagini che domani si affronteranno sul campo. “È la prima volta che il sito Vatican News trasmette una partita di calcio – spiega il responsabile della testata Radio Vaticana Vatican News, Massimiliano Menichetti in una nota -, per noi è una occasione importante per sottolineare il valore etico dello sport. Questa iniziativa, di fatto un unicum, è nata prima della visita di Papa Francesco in Slovacchia, nel quartiere rom di Lunik IX, è un modo originale per sottolineare accoglienza, inclusività e integrazione, tutti valori che da sempre si riflettono nello sport. Anche la Radio Vaticana in lingua italiana trasmetterà la partita, uno dei nostri giornalisti si unirà alla radiocronaca”. “È importante ricordare – aggiunge Menichetti – che la raccolta fondi collegata all’evento sosterrà il progetto ‘Un calcio all’esclusione’, promosso dalla diocesi di Roma per favorire l’inclusione dei Rom e delle persone più fragili. L’augurio a tutti è: che vinca il migliore!”. A giocare con il World Rom Organization ci sarà la “Squadra del Papa – Fratelli tutti”, allenata da Odoacre Chierico e Marco Tardelli, composta da 7 guardie svizzere, dipendenti vaticani, i loro figli, ma anche due giovani migranti, accolti dalla Comunità di Sant’Egidio, e un ragazzo con sindrome di Down, Filippo, che vive l’esperienza sportiva di Special Olympics. Arbitro d’eccezione sarà il bomber della Lazio, Ciro Immobile, oltre 160 gol all’attivo con la maglia biancoceleste.