Vittime della strada: Rieti, una messa in loro memoria con i familiari

In preghiera per le vittime della strada. L’appuntamento è per il 21 novembre, alle 11, nella chiesa di Regina Pacis, a Rieti. Alla celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Domenico Pompili, sono invitati a partecipare i familiari delle vittime e tutte le istituzioni. La terza domenica del mese di novembre ricorre, infatti, la Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, istituita nel 2005 dalle Nazioni Unite per sollecitare l’attenzione pubblica sul dramma degli incidenti stradali. “Un fenomeno che non lascia indifferente la Chiesa locale, che ogni anno, in prossimità della ricorrenza, si impegna perché queste vittime non cadano nell’indifferenza della comunità cristiana e delle istituzioni civili, ma dal ricordo e dal rispetto per il dolore dei loro familiari nascano maggiore consapevolezza e sicurezza sulle strade”. A causa della pandemia quest’anno non è stato possibile disporre attività formative, resta fermo però l’appuntamento con la preghiera.