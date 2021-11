Rugby in carrozzina: nel fine settimana la Coppa Italia a Modena

(foto Fispes)

Dopo la conclusione del campionato di rugby in carrozzina che ha visto il Padova Rugby vincere il titolo di campione d’Italia per la quarta volta consecutiva, si apre il capitolo Coppa Italia che, per l’edizione 2021, verrà ospitata a Modena da oggi fino a domenica 21 novembre nella palestra Ferraris. Saranno le quattro squadre meglio classificatesi nel campionato ad affrontarsi nel fine settimana, iniziando proprio dal Padova Rugby che nel pomeriggio, alle 15, scenderà in campo per affrontare nella prima partita l’H81 4Cats Vicenza. La seconda semifinale invece sarà alle 17 tra Polisportiva Milanese 1979 e Mastini Cangrandi Verona. La finale per il terzo posto si giocherà domani, domenica 21 novembre, alle 9.30, mentre la finale per il primo posto è in programma alle 11 e, al termine della partita, alle 12.30, sono in programma le premiazioni. L’ingresso per il pubblico è gratuito ma per accedere alla palestra è necessario essere in possesso del green pass.