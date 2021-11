Diocesi: Vallo della Lucania, domani la Giornata dei giovani ad Agropoli

Domani, nella diocesi di Vallo della Lucania, si celebra la Giornata dei giovani nella parrocchia Santa Maria delle Grazie, ad Agropoli. “È un momento importante per ripartire, anche in vista del Sinodo, e permettere ai giovani della nostra diocesi di ritrovarsi e ricominciare a tessere relazioni e cammini è un’occasione da non perdere. Aiutiamoli a ritornare protagonisti!”, si legge sul sito della diocesi. A promuovere l’appuntamento l’Azione cattolica diocesana e la Commissione Giovani della Forania Paestum-Tresino.

“Come Azione cattolica diocesana, in collaborazione con la Commissione Giovani della Forania Paestum-Tresino, abbiamo pensato ad un appuntamento per tutti i giovani della Diocesi, di ogni parrocchia; un appuntamento che coincide alla giornata in cui tutti i giovani d’Italia si ritrovano per mettersi incammino nelle proprie comunità parrocchiali. Sarà una domenica pomeriggio da vivere all’insegna dell’amicizia, della preghiera e dell’invito ad essere testimoni”, precisa la presidenza diocesana dell’Azione cattolica.