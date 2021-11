Diocesi: Perugia, domani evento con i giovani a Città della Pieve

Foto: diocesi Perugia-Città della Pieve

“Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto” è il tema della Giornata diocesana della gioventù che si celebra domani, 21 novembre, nella diocesi di Perugia-Città della Pieve, con un evento alle ore 15 nella piazza della cattedrale di Città della Pieve. “I ragazzi – spiega don Luca Delunghi, direttore del Servizio diocesano di Pastorale giovanile -, accompagnati dai propri parroci, viceparroci, diaconi, animatori, educatori e catechisti, provenienti da tutte le 7 zone pastorali, incontreranno il card. Gualtiero Bassetti e il vescovo ausiliare Marco Salvi sulla piazza della concattedrale”. Dopo aver ricevuto il saluto e il mandato del vescovo i giovani si confronteranno in gruppi, nelle chiese cittadine, per vivere un momento di conoscenza, condivisione e laboratorio sui temi propri del messaggio di Papa Francesco. I temi oggetto dei laboratori saranno: le relazioni, la famiglia, la cultura, la società, il creato, l’impegno sociale, la Chiesa, scuola e lavoro, prossimità e servizio. Al termine tutti i ragazzi si raccoglieranno di nuovo in piazza per un momento conclusivo insieme. “Le parrocchie e le unità pastorali, coordinate dai delegati di Pastorale giovanile delle 7 zone – spiega don Delunghi -, vivranno l’intera giornata in funzione dell’incontro, celebrando nelle proprie chiese territoriali la messa al mattino insieme ai giovani per poi spostarsi insieme alla volta di Città della Pieve, nel rispetto di tutte le normative Covid vigenti”. Una iniziativa che avvicina la diocesi di Perugia-Città della Pieve alla Giornata mondiale della gioventù a Lisbona nel 2023.