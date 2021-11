Diocesi: Bergamo, veglia con il vescovo per la Giornata mondiale della gioventù

In occasione della XXXVI Giornata mondiale della gioventù, oggi sabato 20 novembre, alle 20.30, presso la chiesa parrocchiale di Calusco d’Adda, gli adolescenti e i giovani della diocesi di Bergamo si ritroveranno in preghiera con il vescovo Francesco Beschi, guidati dalle parole che Papa Francesco ha consegnato loro: “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto”. “Nel suo messaggio per la XXXVI Gmg – si legge in una nota della diocesi – Papa Francesco spiega da dove trae ispirazione il versetto scelto per guidare tutte le Gmg a livello diocesano. Il desiderio è quello di continuare a camminare insieme in un pellegrinaggio virtuale verso l’appuntamento di Lisbona fissato nell’agosto del 2023”.