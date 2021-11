Tantissime in questi giorni, presso parrocchie o cappelle dei comandi dei carabinieri in tutta Italia, le celebrazioni in onore della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. La celebrazione nazionale è in programma lunedì, nella chiesa di San Roberto Bellarmino a Roma. Sarà presieduta dall’ordinario militare, mons. Santo Marcianò, presenti i vertici dell’arma. La messa, in programma alle ore 8,30, sarà trasmessa in diretta da Tv 2000.