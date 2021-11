Diocesi: Melfi, domani la celebrazione della Gmg diocesana a Venosa con il vescovo Fanelli

Domani, domenica 21 novembre, si celebrerà anche nella diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa la XXXVI Giornata mondiale della gioventù, che ha per tema “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” (cfr. At 26,16) e che quest’anno, per la prima volta, si svolgerà a livello diocesano nella solennità di Cristo Re dell’Universo. Gli adolescenti e i giovani della diocesi si incontreranno per testimoniare la loro fede giovane in Gesù Crocifisso, Signore della storia con una veglia di preghiera a Venosa, nell’abbazia della Trinità. Il ritrovo sarà dalle 16 alle 16.30 nella piazza antistante il Centro dei Padri Trinitari. Alle 16.30, seguendo la Croce, inizierà il breve pellegrinaggio che porterà all’abbazia, dove sarà letto il Messaggio di Papa Francesco per la XXXVI Giornata della gioventù, a cui seguirà la riflessione guidata dal vescovo, mons. Ciro Fanelli. La Giornata si concluderà con un semplice momento di fraternità.