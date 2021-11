Diocesi: Andria, lunedì una messa per la memoria liturgica di Santa Cecilia, patrona dei musicisti

In occasione della memoria liturgica di santa Cecilia vergine e martire, patrona dei musicisti, l’Ufficio musica sacra della diocesi di Andria commemora la ricorrenza con una messa che si celebrerà lunedì 22 novembre, alle ore 20, presso la chiesa parrocchiale Sacre Stimmate, già Cappuccini. La messa sarà presieduta dal parroco, don Francesco Piciocco.

“L’occasione è propizia -spiega Michele Carretta, direttore dell’Ufficio Musica Sacra- per tenere viva l’attenzione e l’importanza della musica e del canto all’interno della liturgia, così come ribadito anche dalla terza edizione del Messale Romano, pubblicato un anno fa. Dopo lo stop dell’anno scorso causato dalla pandemia, quest’anno per la terza volta tutti i musicisti potranno mettere insieme il loro talento per gioire del dono di ‘sorella musica’, sulla scia dei gloriosi maestri andriesi che hanno lasciato la loro impronta nella storia della musica locale e non solo, come ad esempio Farinelli e l’organista e compositore Canonico della Cattedrale Mons. Antonio De Fidio”.

La celebrazione sarà animata dal coro diocesano, insieme a tutti coloro che vorranno intervenire. Per l’occasione sarà eseguita la Missa de Angelis a due voci dell’organista e compositore Francesco Gabellieri, maestro di cappella della cattedrale di Volterra. Il coro sarà diretto da Benedetta Lomuscio; all’organo Gianvito Pizzolorusso. L’ingresso sarà contingentato secondo le norme anti Covid.